جيسيكا تشاستين ونجوم السينما العالمية بحفل افتتاح مراكش السينمائي الدولي الـ 20 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أقيمت فعاليات حفل افتتاح مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 20 هذا العام الذي يقام في الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل وسط حضور ضخم للعديد من النجوم وصناع السينما حول العالم.

وحرص العديد من النجوم العالميين على حضور حفل الافتتاح والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء وعلى رأسهم الممثلة جيسيكا تشاستين رئيس لجنة تحكيم المهرجان، والممثل مادس ميكلسن، تيلدا سوينتن، إيزابيل هوبير.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم الكوميديا "Hit Man" بحضور صناعه منهم المخرج ريتشارد لينكلاتر، والممثل جلين باول، إلى جانب عرض عدد من الأعمال السينمائية من مختلف أنحاء العالم بمسابقات المهرجان المختلفة والمقرر عرضها طوال فترة الفعاليات.

وكشفت إدارة المهرجان مؤخرًا عن الأفلام المشاركة بمسابقاتها منها فيلم "Me Captain" للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، وفيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو.

إلى جانب 3 عروض احتفالية تضفي شعورًا كوميديًا على المهرجان، حيث يعود ألكسندر باين الحائز على جائزة النجمة الذهبية بفيلم "The Holdovers" وهو فيلم كوميدي يقوده ثلاثي من العروض المؤثرة بعمق، كما يقدم المخرج المغربي فوزي بن سعيدي فيلم "الصحاي" وهو فيلم غربي غامض ومثير للسخرية يتناول الليبرالية المتطرفة، كما سيتم عرض فيلم الكوميديا "Making Of" لسيدريك خان ينتمي لأفلام الكوميديا الاجتماعية ويدور خلف الكواليس من بطولة جوناثان كوهين.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.