عمرو سلامة: "أتمنى من قلبي معملش أفلام فيها أطفال تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد المخرج عمرو سلامة، بالطفلة لافيينا نادر التي تشارك بفيلمه السينمائي الجديد "شماريخ"، مؤكدا أنه يتمنى عمل أفلام لا يشارك فيها أطفالا مرة أخرى.

ونشر سلامة، صورة له مع لافيينا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ترقبوا هذه النجمة المستقبلية، لاڤينيا نادر.. من بعد كذا تجربة في كذا عمل كان أبطالهم أو أحد أبطالهم أطفال (لامؤاخذة، ما وراء الطبيعة، برا المنهج، وغيرهم) كنت مقرر بشكل واعي إني معملش أفلام أبطالها فيهم أطفال، لصعوبة التعامل بحرفية مع طفل ولصعوبة ظروف التصوير عليهم، ولتبعات الشهرة المتوقعة عليهم".

وتابع عمرو سلامة: "لكن بما إن الطبع بيغلب التطبع، وأنا بكتب فيلم شماريخ برضه حسيت إن القصة محتاجة طفل، ووجود الطفل هيخدم الدراما بشكل كبير، ويمكن لأن جوايا طفل رافض فكرة إنه يكبر".

واستكمل: "مع أول مشهد صورته الطفلة لاڤينيا نادر، إكتشفت إنها تملك المعادلة المثالية، براءة - وكيوتس - الطفل وحرفية الممثل المتمرس وذكاء البالغ".

وأضاف: "ولأني شفتها كمان في أعمال ثانية زي فيلم (شلبي) وغيرهم، إتأكدت إنها مش صدفة وهي فعلا خامة موهبة هتكسر الدنيا.. بتمنى ربنا يحميها وأهلها ياخدوا بالهم منها على كل الأصعدة، وأتمنى من كل قلبي ومن أعماقه فعلا ماعملش أفلام فيها أطفال تاني".

وكان عمرو سلامة، أعلن في وقت سابق موعد طرح فيلمه الجديد "شماريخ"، عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: "قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

وأضاف: "أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور، ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهدي له الفيلم" .

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وبطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، سامي مغاوري، مصطفى درويش، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر.