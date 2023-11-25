شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يتلقى عزاء شقيقه بمسجد الشرطة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى اليوم السبت الفنان شريف رمزي واجب العزاء في رحيل شقيقه صلاح رمزي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما شيع جثمان الراحل صلاح رمزى يوم الأربعاء الماضى، وحرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الراحل صلاح رمزى ومواساة شقيقة الفنان شريف رمزى منهم الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد وأحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وكان شريف رمزى أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

كما ودع شريف رمزى، شقيقه صلاح رمزى بكلمات مؤثرة عبر "انستجرام" قائلاً: "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله، .. صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة من يوم ما إتولد، حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره بس مفيش حد غالي علي ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".