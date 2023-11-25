شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة لافينيا نادر: حنان مطاوع هى من رشحتنى لدور ابنتها فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الطفلة لافينيا نادر في مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، حيث قدمت دور دنيا ابنتها، وخلال تصريح لـ"الخليج 365" قالت لافينيا: الفنانة الجميلة حنان مطاوع هي من قامت بترشيحي لدور ابنتها دنيا في المسلسل، حيث إنني شاركتها في مسلسل قبل ذلك وهو "سره الباتع" والذي تمت إذاعته في رمضان الماضي، وحينها أثنت علي تمثيلي، وعندما رشحتني للدور للمخرج محمود عبد التواب وافق على الترشيح.

وتابعت لافينيا: في البداية بعدما أرسلوا لي الإسكربت شرح لي والدي المسلسل كله ثم شرح دوري وبعدها بدأت في حفظه حتى أنني كنت أتدرب أمام المرآة علي المشاهد، ثم قمنا بعمل بروفتين تربيزة قبل إنطلاق التصوير كانت الأولي مع فريق العمل كله والثانية كانت مع الأستاذة حنان والمخرج فقط".

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب