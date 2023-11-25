تحديث بالصور- زينة مكي سعيدة وفخورة بوالدها أثناء توقيع روايته الجديدة في الكويت

شاركت الممثلة اللبنانية، زينة مكي، عبر صفحتها على إنستغرام تفاصيل حضورها حفل توقيع والدها، الصحافي والكاتب أحمد مكي روايته “زينة.. صبيّة من حديد وحرير” في معرض الكويت الدولي للكتاب ٢٠٢٣ وذلك يوم الجمعة الواقع فيه ٢٤ تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في أرض المعارض، حيث أحبت زينة ان تشارك والدها فرحته باصداره الجديد.

ونشرت زينة أكثر من صورة من الأجواء المميزة حيث ظهرت وهي توقّع على الكتاب بحضور والدها.

أرفقت زينة الصور بتعليق لافت جاء فيه: “إلى أبي .. حُب حياتي.. ومصدر إلهامي.. كنتُ دائمة التفكير بيني وبين نفسي: هل سيأتي اليوم لتوقّع روايتك وأنا الى جانبك؟ كيف سيكون شعوري؟ وأعرفك خجول جدًا.. كيف ستكون بين كل هؤلاء الناس أثناء تعبيرهم عن حبّهم وتقديرهم لك؟ وأنا أراقبَك من بعيد ومن قريب، تحقق حلمي أن أكون الى جانبك في حفل توقيع روايتك “زينة .. صبّية من حديد و حرير”. شكراً دار اوستن للنشر على استضافتي .. شكراً على كل مجهودكم.. شكراً لكل شخص حضر و عبّر عن حبّه .. سعيدة وفخورة بوقوفي الى جانب والدي في معرض الكويت الدولي للكتاب.. في مسقط رأسي، الكويت .. أحبَّك بابا.. ألف مبروك يا حياتي انتَ”.

وكانت زينة قد كشفت في منشور سابق لها عن حضورها حفل التوقيع في مفاجأة كانت ستخصّ بها والدها لولا حماسها الزائد الذي جعلها تطلعه مسبقًا على زيارتها للكويت.

وعبّرت زينة عن اشتياقها لأبيها الذي ستحضر الى جانبه يوم الجمعة القادم في مناسبة توقيع كتابه الخاص بتفاصيل حياتها وصمودها أمام الآلام وتحقيقها الانتصارات والنجاحات في مسيرتها المهنية على الرغم من أوجاعها، داعيةً جمهورها لموافاتها الى المعرض حيث ستكون بانتظارهم.

وأعقبت زينة منشورها بفيديو آخر تحدّثت فيه بإسهاب عن حادثة الكسر في ظهرها الحديدي، والتي كانت قد كشفت عنها في وقت سابق، فأوضحت بأنها خضعت في الأيام الماضية لصور بالأشعة المغنطيسية، حيث تبيّن لها وجود كسر في إحدى فقرات عمودها لجهة أسفل الظهر لم تعرف أسبابه ولا زمن حدوثه وقد استشارت لأجله مجموعة من الأطباء بين لبنان ودبي، فتراوحت الآراء بين مطمئن لوضعها الصحي المستقرّ الذي لا حلّ له سوى بالتعايش معه، فيما اقترح أطباء آخرون إجراء عملية جراحية لتصحيح وضعية الفقرة العامودية، وهو ما تخشاه الممثلة اللبنانية وتتجنب الخضوع له بعد ان ذاقت الأمرّين بعد إجرائها عملية زرع أسياخ الحديد في ظهرها منذ ١٩ عامًا. http://www.instagram.com/p/Cz8lnUgrWhb/

كما كشفت مكيّ عن أوجاع جديدة في عنقها نتيجة التواء فيه الى الأمام مردّه الى مرض الجنف الذي تحاول تخطّي تداعياته بالعمليات الجراحية وممارسة الرياضة على يد مدرّب خاص.