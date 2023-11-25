مفاجأة صادمة في مسلسل “شراب التوت٢”… انضمام نجمة شهيرة الى العمل في حلقة واحدة فقط

انقسم جمهور المسلسل التركي “شراب التوت٢”، الذي يعرض عبر قناة SHOW TV التركية، ما بين مرحّب ومعترض بعد اعلان انضمام الممثلة فرح زينب عبدالله الى العمل كضيفة شرف لحلقة واحدة فقط.

وتداول جمهور الدراما صورة للممثلة فرح زينب عبدالله بالحجاب في الشخصيّة التي ستجسّدها باسم “ديلروبا”، صديقة “نورسيما” من أميركا.

وقد أشار البعض ان انضمام فرح لن يكون في مصلحة العمل، فيما اعتبر البعض الآخر ان فرح ممثلة قوية وحضورها سيكون له وقعه الخاص على المسلسل بموسمه الثاني الذي سيشهد على احداث مثيرة مع انضمام شخصيات جديدة الى العمل الذي حقق نجاحًا باهرًا في الموسم الأول ودفع بهيئة رقابة الاذاعة والتلفزيون RTÜK بملاحقته تحت ذريعة أنه يروّج للعنف ضد المرأة واضطهادها. بالاضافة الى تحقيقه النجاح ايضًا بموسمه الثاني.

العمل من بطولة افريم الاسيا، باريش كيليتش، دوغوكان غونفور، ستار تانري اوغين، موجدا اوزمان، سيلا ترك اوغلو وغيرهم.

الجدير ذكره ان فرح زينب عبدالله كانت قد احتفلت قبل ايام بالعرض الأول لفيلمها الجديد “بيهتار” في السينما.