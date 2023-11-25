بعد إعلانها مرضها.. نجوى إبراهيم تعتذر للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - بعد كشفها عن إصابتها بمرض السرطان وتفاعل الجمهور الكبير مع الخبر، ردت الإعلامية نجوى إبراهيم على حملة التضامن هذه، وتشركت الجمهور.



وقالت نجوى إبراهيم: "الأسبوع اللي فات حسيت إني غلطت جدًا، أنا مش من النوع الشكاء، واللي قلته مكانش شكوى كانت مشاركة معاكم. لما روّحت قعدت أبكي يومين ثلاثة، لإني لقيت ناس كثيرة مليانة حب، وكمية الدعوات اللي جاءت لي لو كانوا هيقطعوا إيدي مش هتتقطع من كثرة الدعوات، رب ضارة نافعة. لأن جلد الذات طبيعتي وضميري مستيقظ علطول قلت ليه أنكد عليكم؟ كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كدة، والموضوع بقاله شهرين ثلاثة، وبجري فيه لوحدي مع ولادي وعيلتي، مكانش يصح أقول كدة. ممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامي لكم؟ اقبلوا اعتذاري وأنا مقدرة كل حبكم.ربنا يسمع دعاكم وكل حاجة تيجي على خير، كمان أسبوعين أو ثلاثة أول ما أتطمن هطمنكم، متشليوش همي أنا ممكن أشيل همكم، أنا الكبيرة وهستحمل".

حديث نجوى إبراهيم هذا جاء خلال تقديم الحلقة الأخيرة من برنامجها "بيت العز".