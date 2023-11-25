زوجة رياض محرز تتحدث لأول مرة عن موقف مثير حصل معها في السعودية

ميرنا وليد - بيروت - روت تايلور وارد، زوجة النجم الجزائري رياض محرز، والذي يلعب لصالح النادي الأهلي السعودي، عن موقف حصل معها بعد انتقالها إلى المملكة العربية السعودية.



وعبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كتبت: "كنت في سيارة أجرة، لا أملك مبلغًا نقديًا.. توقفت عند صراف آلي، وحدثت مشكلة في بطاقتي، ولم استطع السحب". وتابعت : "ساعدتني سيدة في معالجة مشكلة البطاقة، ودفعت عني الأجرة.. رفضت ذلك؛ لكنها أصرت".

هذا المنشور لتايلور حاز على تفاعل كبير من قبل الجمهور السعودي وشكروها على مشاركة تجربتها.