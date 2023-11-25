أحمد ثروت يحتفل بزفافه اليوم على لمى الشواربي

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل المخرج المصري أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، بعقد قرانه اليوم السبت، على لمى الشواربي، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد.



ومن المتوقع أن يحضر الحفل، أسرتي العروسين وأصدقاء وأقرباء كل من أحمد ولمى.

ويذكر أن أحمد كان قد قرر إلغاء حفل الزفاف، وتخصيص تكاليفه في إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول، لمساعدة الناس غير القادرين من المرضى، وتلبية حاجتهم إذ أرادوا كرسى متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

وأصبح اسم نجل الفنان محمد ثروت “أحمد ثروت”، متداولا بشكل كبير في الشهور الماضية، ذلك بعد أن أُصيب بمتلازمة ميلر فيشر، والتي تسببت في إصابته بخمس إعاقات، منها فقدان القدرة على الكلام والبصر.