ميرنا وليد - بيروت - منذ أيام قليلة أطلت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني بصورة فاجأت بها الجمهور، حيث ظهرت بوجهها على جسم الممثلة المصرية ياسمين صبري.

دومينيك قامت بتركيب الصورة على تطبيق تبادل الصور إنستغرام، وانهالت الإنتقادات عليها بسبب هذا الفعل.

وفي المقابل اعتبر البعض أنها خطوة ظريفة في إطار المزاح، بينما آخرون انهالوا بالسخرية على ما قامت به دومينيك.

وفي جديد ما جرى هو أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي اعتبروا أن ياسمين صبري ردت على دومينيك من خلال نشر صورة لحقيبتها البارزة في الصورة التي نشرتها دومينيك بجسم ياسمين، وأيضاً بموقع تصوير الحقيبة في طائرة خاصة وهو نفس موقع التقاط الصورة التي نشرتها دومينيك أيضاً.

لكن مع التدقيق قليلاً بصورة ياسمين نرى أن الحقيبة مشابهة للأولى لكن ليست نفسها حيث أنها بلون متقارب وشال يغطيها نفسه، لكن الحقيبة مختلفة، ليتأتي تصرف ياسمين لا علاقة له بما فعلته دومينيك.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد ان أخذت دومينيك حوراني جسمها .. هل ردّت ياسمين صبري عليها بهذه الطريقة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.