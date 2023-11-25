زينة مكي برسالة مؤثرة إلى حب حياتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية زينة مكي على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات من توقيع كتاب والدها الصحافي والكاتب أحمد مكي والذي يحمل عنوان "زينة.

. صبيّة من حديد وحرير" في معرض الكويت الدولي للكتاب.

مع الإشارة أن الكتاب يتمحور حول زينة ومعاناتها مع مرضها وهو "الجنف".

وكتب زينة تعليقاً أوردت فيه رسالة مؤثرة إلى والدها:"إلى أبي .. حُب حياتي.. و مصدر إلهامي

كنتُ دائمة التفكير بيني و بين نفسي: رح يجي يوم توقّع روايتك و أنا حدَّك؟ كيف رح يكون شعوري؟ و بعرفك خجول كتير.. كيف رح تكون بين كل هالعالَم و هنّي عم بيعبرولَك عن حبُّن و تقديرُن؟ و أنا عم راقبَك من بعيد و من قريب

تحقق حلمي أن أكون الى جانبك في حفل توقيع روايتك "زينة .. صبّية من حديد و حرير"

شكراً دار اوستن للنشر على استضافتي .. شكراً على كل مجهودكم

شكراً لكل شخص حضر و عبّر عن حبّه ..

سعيدة و فخورة بوقوفي الى جانب والدي في معرض الكويت الدولي للكتاب .. في مسقط رأسي، الكويت

بحبَّك بابا

ألف مبروك يا حياتي انتَ

(الصورة الأخيرة هي المفضّلة عندي)".