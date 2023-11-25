فن ومشاهير

وصول النجوم المصريين المكرمين وبعض القامات الفنية استعداداً لافتتاح مهرجان شرم الشيخ

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ياسر رشاد - القاهرة - وصل منذ قليل، النجوم المصريين المكرمين وبعض القامات الفنية والنقدية بجمهورية مصر العربية إلى مدينة شرم الشيخ، وكان باستقباله الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، استعدادًا لحضور حفل الافتتاح اليوم السبت.

 

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي:


تنطلق في الثامنة مساء غدٍ، السبت، الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تستمر فعالياته حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

من المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، ويقدم الحفل بثلاث لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان "ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي، وإشراف فني نادر عباسي، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضًا مسرحيًّا  تتضمن 8 عروض تعرض للمرة الأولى.

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مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيًّا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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