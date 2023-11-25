افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، لتقديم مراسم افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الذي من المقرر انطلاقه مساء اليوم ٢٥ نوفمبر الجاري بقصر ثقافة شرم الشيخ، تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

يقدم حفل الافتتاح بثلاثة لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية، كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان " ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي ، وإشراف فني نادر عباسي ، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار " المسرح من أجل الإنسانية "، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين ، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضا مسرحيا تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى ٣٠ نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي ، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.