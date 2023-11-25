نسرين طافش تعلق على عودة الأسرى الفلسطينين لأهاليهم في صفقة تبادلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة نسرين طافش، على عودة الأسرى الفلسطينيين لأهاليهم في صفقة تبادلية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني.

ونشرت نسرين، صور لجنود الاحتلال الصهيوني وهم يأسرون الأطفال الفلسطينيين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في مستنقع هذه الأرض .. حثالة الأرض .. يأسرون أطفال فلسطين .. يسرقون طفولتهم وشبابهم.. يشربون دمائهم.. يسرقون أعضائهم وجلودهم".

وأضافت: "أي زمن عبثي سافل ذلك الذي نعيش فيه.. مبروك عودة أسرانا لحضن أهلهم.. والحرية للبقية.. والصبر لقلوبنا".

يذكر أن، نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن جيش الاحتلال الصهيوني أفرج عن 39 من المعتقلين الفلسطينيين في سجونهم، وذلك بعد إفراج حماس عن 13 من الرهائن الإسرائيليين لديها، بموجب اتفاق هدنة بعد أسابيع من الحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".