محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام.

وقال الشناوي، ببرنامج "حبر سري"، إن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، موضحا أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

وأضاف: "عصام طمني عليه وهو صحته كويسة، ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد".

يذكر أن، آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فالنتينو" الذي عرض عام 2020 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.