هنا الزاهد تتجاوز أزمة طلاقها.. “فاصل من اللحظات اللذيذة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاوزت الفنانة هنا الزاهد أزمة طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث واصلت عملها وانتهت من تصوير أحدث أفلامها “فاصل من اللحظات اللذيذة” الذي تشارك في بطولته الفنان هشام ماجد.

وأعلن هشام ماجد انتهاء التصوير عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” ونشر صورة من الاحتفال بانتهاء تصوير الفيلم وكتب معلّقاً: “فركش الفيلم الحمد لله وتممهالنا بالخير يا رب”، لتعلّق عليه هنا قائلةً: “استمتعت بالعمل معكم كالعادة”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول زوجين يعيشان حياة تعيسة، ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأساً على عقب.

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث كتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” قائلةً: “الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وكانت إعلامية شهيرة قد أثارت الجدل حول طلاق النجمين، حين أعلنت أنهما على وشك الطلاق، ما دفع والدة هنا الزاهد للخروج في تصريحات صحافية لتكذيب تلك الأخبار، وتأكيد عدم صحتها، إلا أن هنا حسمت الأمر بالإعلان عن الطلاق.