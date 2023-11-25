أوّل تعليق لـ شريف رمزي بعد وفاة شقيقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أوّل تعليق له على وفاة شقيقه صلاح، نشر الفنان شريف رمزي عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، صورة لأخيه الراحل نعاه فيها بكلمات مؤثرة أوضح خلالها أن حياته لن تكون كالسابق.

وكتب شريف قائلاً: “مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة، من يوم ما اتولد”. وأضاف: “حياتى عمرها ما هتبقى زي ما هي من غيره، بس مفيش حد غالي على ربه، مش مصدّق إني بقول كلمة الله يرحمه… بطلب من كل الناس تدعيله”.

من ناحية أخرى، حدّدت أسرة الراحل صلاح رمزي غداً (السبت) موعداً لإقامة مراسم العزاء في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان صلاح رمزي قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في اليوم نفسه.

وحرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزي في تشييع جثمان شقيقه صلاح، وذلك في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بينهم: ريهام عبد الغفور والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.