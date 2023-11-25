“صدمه كبيرة”.. ديانا كرزون تعلن وفاة نجم عربي بنوبة قلبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رامي الخالد<نعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون زميلها ومواطنها المطرب رامي الخالد الذي وافته المنية أمس (الخميس) إثر نوبة قلبية حادة.

وقالت ديانا في منشور عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: “الأخ والصديق صاحب القلب الطيب الفنان الأردني رامي الخالد في ذمة الله، صدمه كبيرة، لا حول ولا قوة الا بالله، رحمة الله عليك، عزائي الى عائلته الكريمة والوسط الفني الأردني”.

وأصدرت وزارة الثقافة الأردنية بياناً رثت فيه الراحل، وجاء فيه: “كان مثالاً للإبداع الأردني، شارك بفعالية وحضور مميز في كلّ المهرجانات الأردنية التي أقامتها، وكذلك كان حاضراً دائماً على مسارح مهرجان جرش للثقافة والفنون، جنباً إلى جنب زملائه الفنانين الأردنيين والعرب”.

وقدّمت الوزارة خالص عزائها لأسرة الفنان وذويه، ولعائلته الفنية، ممثلةً بنقابة الفنانين الأردنيين وجميع الهيئات الثقافية وكل أصدقائه وجمهوره ومحبيه.

وبدأ الخالد مسيرته الفنية أواخر تسعينيات القرن الماضي مع “فرقة الرمثا للفنون الشعبية”. واشتُهر الراحل بتقديمه اللون التراثي، لا سيما الأعمال المستوحاة من الموروث الحوراني، والأغاني الوطنية، إضافةً إلى مشاركاته في حفلات فنية في دول عربية، مثل الإمارات وقطر ولبنان، ومهرجانات دولية، مثل “مهرجان هانوفر” في ألمانيا.