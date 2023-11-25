باريس هيلتون تُرزق بمولودها الثاني… أم بديلة أم تلقيح اصطناعي؟!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت المليارديرة ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية باريس هيلتون استقبالها مولودها الثاني، كاشفةً أنها أنثى سمّتها “لندن”.

وزفّت هيلتون (41 عاماً) الخبر السعيد عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، حيث نشرت صورة ملابس رضيعة باللون الزهري مع كلمة “لندن”، وأرفقتها بالتعليق: “ممتنة لطفلتي الصغيرة”.

وانتشر خبر الولادة بعد أسابيع قليلة على تعرّض ابن هيلتون الأول “فينيكس بارون هيلتون ريوم”، للتنمّر عبر السوشيال ميديا، ما اضطرها إلى الدفاع عنه بالقول: “أعيش الحياة في دائرة الضوء، فالتعليقات أمر لا مفرّ منه، لكن استهداف طفلي أو أي شخص آخر في هذا الشأن، أمر غير مقبول”. وأضافت: “إذا لم أنشر طفلي، يفترض الناس أنني لست أماً عظيمة، وإذا نشرته، سيكون هناك بعض الأشخاص القساة والكريهين”.

يُذكر أن باريس هيلتون دخلت القفص الذهبي مع كارتر ريوم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وأنجبت بكرها من طريق أم بديلة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأعلنت بعدها أنها تخضع لعلاج التلقيح الاصطناعي من أجل إنجاب طفلها الثاني.