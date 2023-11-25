تجاهل الحكم بسجنه.. هكذا روّج محمد رمضان لمسلسله الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهل الفنان محمد رمضان الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في جنوب الجيزة، بحبسه سنة غيابياً بتهمة ترويج أخبار كاذبة عن أحد البنوك.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو استعرض فيه مكتبه بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وعلّق عليه بقوله: “وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض… ابني جه معايا المكتب قولتلوا قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك مرتب شهري… أنا بصراحة معجبنيش الفيديو وعملتله مرتب… هو ده الفيديو اللي صوره علي باشا”.

يُذكر أن سبب حبس محمد رمضان هو نشره فيديو على حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إن الدولة تحفّظت على أمواله المودعة في أحد البنوك. وأضاف: “صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي… الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم… مستورة”.

بينما كتب رمضان تعليقاً على الفيديو: “أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض”.