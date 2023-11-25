تأجيل عرض فيلم ليلى علوي إلى هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “آل شنب” من بطولة الفنانة ليلى علوي، تأجيل عرضه في دور السينما المصرية لمدة شهرين، وذلك بعد إعلان “مهرجان الجونة السينمائي” عقد دورته السادسة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث سينطلق العرض العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان.

وأرجأت الشركة عرض الفيلم من 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري إلى 24 كانون الثاني (يناير) 2024.

فيلم “آل شنب” من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري…، ومن تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين… وتدور أحداثه في إطار عائلي لايت حول وفاة شخص من عائلة “شنب” بصورة مفاجئة، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الدفن والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وفي ظل التجمع العائلي الكبير المؤلف من أربع شقيقات وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.