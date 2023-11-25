رانيا يوسف تروّج لمسلسل “السرداب” بهذه الصور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة رانيا يوسف لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل “السرداب”، والذي تشارك في بطولته الفنان أحمد حاتم، ومن المنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

ونشرت رانيا من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور من كواليس التصوير، وعلّقت عليها بقولها: “قريباً حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣”.

ويشارك رانيا يوسف وأحمد حاتم في مسلسل “السرداب”: آية سماحة ومحمد رضوان، وغيرهما من النجوم. وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ومكوّن من عشر حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي.

يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل “وبقينا اتنين”، الذي تخوض بطولته مع الفنان شريف منير والمقرر عرضه في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، بينهم: عمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي…، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، ومكوّن من 20 حلقة فقط.