عائلة زوجة ميسي تتعليق لإطلاق نار في الأرجنتين.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت عائلة الأرجنتينية Antonela Roccuzzo زوجة ليونيل ميسي لسطو مسلح في مدينة Rosario بالشمال الشرقي الأرجنتيني التي تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة بوينس آيرس، رافقه إطلاق النار على أوغستينا سكاليا ابنة عم زوجة ميسي، حين تم اعتراضها مع موظف في سوبر ماركت العائلة، عندما كانا ينتقلان على متن سيارة لإيداع مبلغ من المال في بنك قريب من السوبر ماركت، المملوك للعائلة.

فجأة اقتربت سيارة نوافذها معتمة من سيارة سكاليا وحاولت اعتراضها، فتنبهت وحاولت الهرب لتجنب الاصطدام، لكنها اصطدمت بسيارة ثانية عابرة، وعندها أطلق أحد اللصوص الرصاص على النافذة الخلفية لسيارتها السوداء لإجبارها على التوقف، وفقاً لما ورد اليوم في وسائل إعلام محلية، نقلت عن الشرطة أن رجلين ترجّلا من السيارة، وحطّما زجاج النوافذ وسرقا ما في السيارة، وهو مبلغ 8 ملايين بيزو، أي ما يعادل 22 ألف دولار.

وورد في بيان للشرطة أن “ما حدث لم يكن صدفة، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب تم استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين. كما تُجرى استجوابات لمعرفة مَن كان على علم بنقل المبلغ”.

وذكرت الشرطة أيضاً أن الحادثة هي الثانية التي تتعرض لها عائلة زوجة ميسي، بعد أن سجل المتجر في آذار/مارس الماضي عملية إطلاق نار، وتسليم رسالة تهديد لنجم كرة القدم. وفي تلك الحادثة، تم إطلاق 14 رصاصة على واجهة السوبر ماركت، ولا تزال القضية قيد التحقيق الجنائي حتى اللحظة.