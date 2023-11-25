آخر التطورات الصحية لـ عادل إمام .. هذا ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، تطورات الحالة الصحية للممثل المصري عادل إمام.

وقال الشناوي: "إن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، موضحا أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام".

وتابع: "عصام طمني عليه وهو صحته كويسة، ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد".

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل "فالنتينو" الذي عرض عام 2020 وحقق نجاحاً كبيرا آنذاك.

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