توم كروز ينقذ وكيلته مها دخيل من الإعفاء من منصبها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت تقارير أن النجم العالمي، توم كروز، تدخل لدعم وكيلته مها دخيل، التي واجهت مؤخرا تداعيات في وكالة الفنانين المبدعين ( CAA)، بسبب دعمها فلســ طين على المواقع الاجتماعية.



وورد أن كروز لعب دورا مباشرا في التخفيف من التداعيات التي واجهتها دخيل، ذات الأصول الليبية، بعد أن أعرب نجم سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة" (Mission: Impossible ) عن دعمه للوكيلة خلال اجتماع عقد في مكتب وكالة الفنانين المبدعين في 15 تشرين الثاني.

وتسلط هذه الخطوة غير العادية الضوء على التزام كروز بالوقوف إلى جانب دخيل خلال فترة مليئة بالتحديات في حياتها المهنية.

وأثارت دخيل انتقادات واسعة بعد منشورات على حسابها عبرت فيها عن التضامن مع فلســـ طين، وتطرقت إلى القضايا الحساسة المحيطة بالحرب بين إسرائيل و"حمــ اس".

وجاء في إحدى منشوراتها: "أنتم تعلمون من يدعم الإبادة الجماعية. ما هو الأمر الذي يفطر القلب أكثر من مشاهدة الإبادة الجماعية؟ نشهد إنكار حدوث إبادة جماعية".

ونتج عن هذه المنشورات ردود فعل داخلية عنيفة في وكالة الفنانين المبدعين، ما أدى إلى تنحي دخيل من مجلس إدارة الوكالة.

