تفاصيل حفل زفاف نجل المطرب محمد ثروت ولمى الشواربي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف مصدر مقرب من المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، تفاصيل حفل زفافه الذي يقام اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حفل زفاف أحمد ثروت وخطيبته لمى الشواربي يقام اليوم في فندق ماريوت الزمالك، ويقتصر الحفل على كتب الكتاب فقط.

وأوضح، أنه تم توجيه الدعوة لحضور حفل الزفاف لعدد كبير من الفنانين بالوسط الفني.

وأضاف المصدر، أن أحمد ثروت ألغى حفل الزفاف وتوفير أموال الفرح لاطلاق مشروع خيري لمساعدة غير القادرين من خلال أبليكشن "ساند".

وكان المطرب الكبير محمد ثروت ونجله الفنان والمخرج أحمد ثروت وخطيبته لمى الشواربي، ظهروا مؤخرا ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم على شاشة on ، حيث تحدث أحمد ثروت لأول مرة عن تفاصيل مرضه ورحلة علاجه بعد إصابته بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، والتي أدت إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي واستخدام كرسي متحرك.

وبكى أحمد ثروت ووالده محمد ثروت خلال حديثهما عن رحلة المرض والعلاج، وأكد "أحمد" أن وقت مرضه كان يفكر أنه لو لم يستطع المشي مجددًا سيكون راضيًا بقضاء الله، قائلًا: "مرة واحدة جالي خمس إعاقات ولو ما ممشيتش تاني كنت هكون راضي".