قبل زواجهما.. "30 صورة" لـ لمى الشواربي خطيبة أحمد ثروت

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل لمى الشواربي لاعبة كرة اليد النسائية بالنادي الأهلي، اليوم السبت 25 نوفمبر، بحفل زفافها على المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، بفندق الماريوت بالزمالك.

ومن المقرر حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية ونجوم النادي الأهلي للاحتفال بالعروسين.

ويكتفي العروسين بكتب الكتاب وعقد القران فقط بحفل يحضره الأهل والأصدقاء والأحباب، دون إقامة حفل زفاف وتوفير ما ينفق على الزفاف لمساعدة غيرالقادرين.

واحتفلت لمى الشواربي والمخرج أحمد ثروت بخطوبتهما عام 2022 ، ليتعرض بعدها "أحمد" للإصابة بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، وسافر للخارج لتلقي العلاج حتى شفي منه، وعاد لحياته الطبيعية مرة أخرى، ليقرر الاحتفال اليوم بزفافه.