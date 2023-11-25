مسرحية "حكم نهائي" لرضوى الشريف تمثل مصر بمهرجان أيام قرطاج المسرحية

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القاهرة - سامية سيد - تمثل مسرحية "حكم نهائيّ" لرضوى الشريف، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة (قصر الثقافة الجيزة) جمهورية مصر العربية بالمسابقة الرسمية، لمهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الرابعة والعشرين برئاسة الفنان الدكتور معز المرابط.

مسرحية "حكم نهائيّ" تأليف أحمد الأباصيري، ودراماتورج وإخراج رضوى الشريف، ومن إنتاح الهيئة العامة لقصور الثقافة -الإدارة المركزية- الإدارة العامة للمسرح، من خلال فرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويدور العرض حول 7 سجينات داخل زنزانة، ويستعرض من خلالهن القضايا الخاصة بهن، من حيث البعد النفسي والفكري، ويطرح العرض سؤالًا هامًا، ماذا لو هناك فرصة ثانية؟، ويشارك في بطولته سمية الإمام، مروج جمال، هبة قناوي، مريم الجندي، نادية نبيل، شاهندا عبدالعزيز، محمد العرجاوي، محمود البنا، رضوى الشريف، تصميم ديكور وملابس شهد أشرف الشهيرة بـ"دهب"، تصميم دراما حركية مي إبراهيم، مكياج لمياء محمود، تأليف موسيقي حازم الكفراوي، هندسة صوتية محمد الكاشف، تصميم إضاءة وليد درويش، مخرج منفذ ندى غنيم، تأليف أحمد الأباصيري، دراماتورج وإخراج رضوى الشريف.





و يشارك في تلك المسابقة 11 عرضا مسرحيا من مختلف الدول ومنها : (الهروب من التوبة) ، لمركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر - تونس، والعرض الجزائري ( تراب الجنون) ، وعرض ( صمت) من الكويت، ومن الأردن ( أنتيجوني) ، والعرض المغربي ( شمس )، والعرض السوري (رحال - أرواح مهاجرة)، ويشارك أيضا العرض الإماراتي ( أغنية الرجل الطيب ) ، وعرض ( أمل ) من العراق، وعرض ( 220) مسكن من كوت ديفوار ، والعرض التونسي ( الفيرمة ) .

يرفع مهرجان أيام قرطاج المسرحية خلال دورته الـ 24 شعار " 40 سنة بالمسرح نحيا "، حيث يحتفي المسرح الوطنى التونسى بمرور أربعين سنة على تأسيسه، ويفتتح أيام قرطاج دورته الجديدة يوم 2 ديسمبر وتستمر حتي 10 من نفس الشهر .