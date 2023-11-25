كعروس بالأبيض، هكذا احتفلت التركية هاندا ارتشيل بعيد ميلادها… وكيف عايدها حبيبها؟

بالابيض احتفلت الممثلة التركية، هاندا ارتشيل، بالامس بعيد ميلادها في أحد الفنادق الشهيرة في تركيا بحضور نخبة من زملائها النجوم وحبيبها هاكان صابانجي الذي سبق وعايدها بمنشور رومانسي حيث نشر صورة مميزة تجمعه معها وهنأها بعيدها قائلا “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

وكان الممثل بوراك دينيز قد فاجأ هاندا بقالب حلوى في موقع تصوير مسلسلهما (شخص آخر). فضلاً عن أن فريق عمل المسلسل قد فاجأها ايضًا بقالب حلوى لخّص معظم ادوارها على الشاشة.

وخطفت هاندا الانظار باطلالتين ساحرتين باللون الابيض بدت فيهما كالعروس.