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بالابيض احتفلت الممثلة التركية، هاندا ارتشيل، بالامس بعيد ميلادها في أحد الفنادق الشهيرة في تركيا بحضور نخبة من زملائها النجوم وحبيبها هاكان صابانجي الذي سبق وعايدها بمنشور رومانسي حيث نشر صورة مميزة تجمعه معها وهنأها بعيدها قائلا “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.
وكان الممثل بوراك دينيز قد فاجأ هاندا بقالب حلوى في موقع تصوير مسلسلهما (شخص آخر). فضلاً عن أن فريق عمل المسلسل قد فاجأها ايضًا بقالب حلوى لخّص معظم ادوارها على الشاشة.
وخطفت هاندا الانظار باطلالتين ساحرتين باللون الابيض بدت فيهما كالعروس.
كانت هذه تفاصيل خبر كعروس بالأبيض، هكذا احتفلت التركية هاندا ارتشيل بعيد ميلادها… وكيف عايدها حبيبها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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