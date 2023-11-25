نبيل عيسى : "أنا مش باد بوي في حياتي الطبيعية"

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري نبيل عيسى رسالة لمتابعيه أكد فيها أن ظهوره في دور الولد الشقي "باد بوي" لا يعني أن شخصيته في حياته الطبيعية هي كذلك.
وقال نبيل عيسى : "الناس فاهمين غلط أنا مش باد بوي هو شكلي بس باد بوي".
وتابع: "أنا ببقى عامل قصة شعر ولبس وحركات بتدي باد بوي زي شخصية "علي" في حكاية "ما تيجي نشوف".
وأشار نبيل عيسى أن بداياته كانت كوميدية في فيلم "يا أنا يا خالتي" وقال: "الجمهور فاكر شخصية "فودة" في الفيلم ولسه بيكتبوا عنه، كمان مسلسل "المواطن أكس" و"طرف تالت" من الحاجات اللي علمت مع الناس".
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