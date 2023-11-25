بالصور- شريف رمزي يتلقى التعازي في وفاة شقيقه صلاح .. وهؤلاء من حضروا من الوسط الفني

ميرنا وليد - بيروت - يتلقى اليوم السبت 25 تشرين الثاني، الممثل المصري شريف رمزي التعازي في رحيل شقيقه صلاح رمزي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وقد حضر عدد من زملائه الممثلين والفنانين، جنازة الراحل صلاح رمزي، ومنهم الممثلة ريهام عبد الغفور ونقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والممثل هشام ماجد.



وكان شريف رمزى قد أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

كما ودعه بكلمات مؤثرة قائلاً: "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله، .. صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة من يوم ما إتولد، حياتي عمرها ما حتبقي زي ما هي من غيره بس مفيش حد غالي علي ربه، مش مصدق إني بقول كلمة الله يرحمه بطلب من كل الناس الدعاء له".