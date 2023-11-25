كريستينا أبلغيت قامت بدور الضيفة في مسلسل Friends .. وأصيبت بسرطان الثدي وتعافت منه تماماً

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة الأميركية، كريستينا أبلغيت المولودة في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، لوالدها المنتج/المدير التنفيذي روبرت أبلجيت والمغنية والممثلة نانسي بريدي، انفصل والداها بعد وقت قصير من ولادتها.

ولديها شقيقان غير شقيقين من زواج والدها الجديد - أليسا (مواليد 10 أكتوبر 1977) وكايل (مواليد 15 يوليو 1981). أليسا وكريستينا صديقان وتربطهما علاقة جيدة، وقد عاشا معًا أثناء ذهاب أليسا إلى الكلية، اصطحبتها والدة كريستينا معها في جميع اختبارات الأداء ووظائف التمثيل. ظهرت لأول مرة في التمثيل في عمر خمسة أشهر، عندما عرضتها والدتها في إعلان تجاري لممرضات بلايتكس.

لم تتزوج والدتها أبدًا، لكنها ظلت بصحبة ستيفن ستيلز، لا تزال كريستينا تحب الجيتار الذي قدمه لها ستيفن عندما كانت صغيرة. لعبت في عدد من المسلسلات التلفزيونية قبل أن تحصل على دورها المتميز في فيلم متزوج ولديه أطفال (1987)، ولا تزال كريستينا تدرس رقص الجاز.

في 8/3/2008، ذكرت مجلة بيبول أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة. ومن خلال الاستفادة من الاكتشاف المبكر من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الذي يطلبه الطبيب، لم يشكل السرطان تهديدًا لحياتها. فقد تابعت العلاج الموصى به من قبل أطبائها . وفي 19/8/2008 تم الإعلان عن خلوها من السرطان بعد إجراء عملية استئصال الثديين، على الرغم من اكتشاف السرطان في ثدي واحد فقط، وتعافت تماماً.

هي وبروس ويليس هما الممثلان الوحيدان اللذان قاما بدور الضيف في مسلسل Friends (1994) وفازا بجائزة إيمي عن أدائهما.