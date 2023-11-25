كيف يحافظ مارك والبيرغ على مظهره الشبابي في سن الـ52؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل الأميركي مارك والبيرغ متابعيه السر وراء جسده الرياضي، ومظهره الشبابي في سن الـ52.

وكشف مارك عن هوايته في ممارسة رياضة خاصة، وهي الجلوس في مياه باردة للغاية، وذلك من أجل إنعاش جسده.

ويسعى الممثل البالغ من العمر 52 عاماً من خلال هذه الطريقة، إلى منح عضلاته ودمائه شباباً، مثلما وصف في وقت سابق.

ونشر والبيرغ فيديو لمتابعيه، ظهر في وهو يجلس في حمام ثلج، وكتب تعليقاً على الفيديو عبر فيه عن شكره لربه وعايد متابعيه بعيد الشكر قائلاً: "عيد شكر سعيد".



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