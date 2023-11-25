شاهد طليق صيتة السبيعي يكشف مصير مهر الـ 500 ألف ريال الذي دفعه لها قبل الطلاق

كشف الشاعر محمد الشغار عن مصير المهر الذي دفعه لطليقته صيتة السبيعي بقيمة 500 ألف ريال.
وقال الشغار في فيديو على حسابه على تطبيق سناب شات: “ما رجعته لي، ولكن تستاهل فرسة بنت حصان”.
وأضاف: “عيال الفرس شي نادر”.
وتفاعل المتواجدون مع كلام الشغار، وأشادوا بحكمته وتقديره لزوجته السابقة.
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