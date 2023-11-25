شاهد فجر السعيد تثير الجدل برقصها على الطريقة العراقية في المطار

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حالة من الجدل في أحدث ظهور لها في المطار خلال عودتها من زيارتها مع صديقتها مي العيدان إلى العراق خلال الأيام الماضية.

وظهرت فجر السعيد في فيديو نشرته مي العيدان عبر حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام وهي تخرج من المطار عبر الممر وترقص على الطريقة العراقية، مرتدية عباءة فوق ملابسها الرياضية.

وكتبت مي العيدان على الفيديو قائلة: “في ممر السعادة أثناء الخروج من بغداد الجميلة”، وذلك في إشارة إلى سعادة الثنائي بالرحلة التي خاضوها سوياً في العراق قبل أيام.

ووثقت مي العيدان خلال الأيام الماضية بعض اللقطات من زيارتها إلى العراق بصحبة فجر السعيد، حيث ظهرت الأخيرة في فيديو من قبل وهي تتسوق في مدينة النجف، وكتبت الإعلامية الكويتية على الفيديو: “فجر السعيد في النجف بجانب مقام علي بن أبي طالب تبحث عن مسبحة بألف حبة”.