كشفت الإعلامية لجين عمران عن تصرف غريب من صديقة لها، حيث كانت تتصل بزوجها حتى تشتكي له همومها ومشكلاتها بدلا من أن تشتكي لها هي.
وقالت لجين خلال لقاء لها أن زوجها كان يسخر من تصرف صديقتها، وكان يشعر نفسه وكأنه طبيب نفسي أو خبير علاقات.
وأضافت: “زوجي قال لي فلانة كلمتني وعندها مشكلة، فقلت له اسمع لها، أنا أثق فيك وفي نفسي، بس ما أثق فيها”.
ولفتت إلى أنها قطعت علاقتها بتلك الصديقة لأن ذات الموقف تكرر أكثر من 5 مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لجين عمران تكشف عن تصرف غريب من إحدى صديقاتها مع زوجها عندما تقع في مشكلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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