بالفيديو: لجين عمران تكشف عن تصرف غريب من إحدى صديقاتها مع زوجها عندما تقع في مشكلة

كشفت الإعلامية لجين عمران عن تصرف غريب من صديقة لها، حيث كانت تتصل بزوجها حتى تشتكي له همومها ومشكلاتها بدلا من أن تشتكي لها هي.

وقالت لجين خلال لقاء لها أن زوجها كان يسخر من تصرف صديقتها، وكان يشعر نفسه وكأنه طبيب نفسي أو خبير علاقات.

وأضافت: “زوجي قال لي فلانة كلمتني وعندها مشكلة، فقلت له اسمع لها، أنا أثق فيك وفي نفسي، بس ما أثق فيها”.

ولفتت إلى أنها قطعت علاقتها بتلك الصديقة لأن ذات الموقف تكرر أكثر من 5 مرات.