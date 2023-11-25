صابر الرباعي يروج لحفل "روائع السنباطي" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - روج الفنان صابر الرباعي، لحفل "روائع السنباطي" الذي يشارك في إحيائه يوم 30 نوفمبر بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الرباعي، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام: "في انتظاركم الخميس 30 نوفمبر في ليلة روائع الموسيقار الكبير السنباطي على مسرح أبو بكر سالم .. التذاكر متاحة اليوم، كونوا بالموعد".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف عن حفل غنائي ضخم بعنوان "روائع السنباطي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار والملحن الراحل رياض السنباطي.

كما أقيمت عدد من الحفلات الغنائية بالسعودية مؤخرًا أبرزها حفل "روائع بليغ حمدي" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب حفل "ليلة الدموع 2" والذي أقيم استغلالًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول وأقيم بشهر أغسطس الماضي وشارك به نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي. بالإضافة إلى حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.