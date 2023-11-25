ميرهان حسين وهاني سلامة في كواليس مسلسل "الذنب" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن صور تجمعها مع الفنان هاني سلامة في كواليس مسلسل "الذنب".

ونشرت ميرهان، صورا لها من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع النجم الخلوق هاني سلامة من كواليس مسلسل الذنب هتشوفوه قريبًا إن شاء الله.. سميرة و الدكتور سليمان".

وتجسد ميرهان حسين في مسلسل "الذنب" شخصية محامية، حيث تدور أحداث العمل في إطار تشويقي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل "الذنب" بطولة هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.