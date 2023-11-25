أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا ، خلال سفرها إلى إحدى الدول، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة أنيقة، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"القمر، ربنا معاكي، حبيبتي اللي بحبها، جميلتي، ياحب، بالسلامة، الحب، قلبي".

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وتنتظر ياسمين صبري عرض فيلم "أبو نسب" والذي تشارك بطولته مع الفنان محمد إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد "جحيم في الهند"، و "ليلة هنا وسرور".