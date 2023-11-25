حسن شاكوش يطرح أحدث أغانيه"صحاب ملاعبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش أحدث أغانيه الجديدة"صحاب ملاعبين"، عبر قناته الخاصة بموقع"يوتيوب".

وروج شاكوش للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:"دلؤتي تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة "صحاب ملاعبين" على اليوتيوب إن شاء الله تعجبكم".

وكان كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن أحدث أغانيه "ملكش مكان".

ونشر شاكوش مقطع فيديو، أثناء تسجيل الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلق شاكوش على الفيديو:"ملكش مكان خسرت دلعنا وروقان، الجديد بأمر الله، يارب يعجبكم".