شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين عن دوره فى "صوت وصورة": الناس كانت بتقايضنى لمعرفة قاتل عصام الصياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد شاهين، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن دور المحامي مصطفى جاويش بمسلسل صوت وصورة: كان لي وجهة نظر فى وضع بعض اللمحات الكوميدية على بعض المشاهد بعد الاتفاق بالتأكيد مع المخرج ومؤلف العمل، حيث إن الخط الدرامي لي وللمحامي وافي "عمرو وهبة" هو الوحيد الذي يحتمل وضع لمحة كوميدية، ولكن هناك العديد من المشاهد التي كانت جادة وكلها كلام في القانون.

وتابع شاهين: لم يتوقع أحد من صناع العمل هذا النجاح الذي حصده المسلسل، فهو نجاح "يخض" فجميعنا كنا قلقين بسبب أحداث إخواننا في غزة ولم نستطع أن نفرح بنجاحنا، حتي صفحاتنا الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي كنا نشعر بالخجل من نشر أي شيء يخص المسلسل فيها ، وأتذكر أنني كنت أضع خاصية الاستورى علي صفحة الفيس بوك ثم أمسحها بعدها بدقيقة لأنني أشعر بالخجل من أن أعبر عن سعادتي وأخواننا في غزة في حالة حرب، ولكن أحمد الله علي هذا النجاح وأنا دائمًا أقيس النجاح في الشارع ، فالناس كانت تقابضني علي معرفة من قاتل عصام الصياد.

وعن ألأعمال الذى يحضر لها قال شاهين: أشارك في مسلسل الوصفة السحرية من إخراج خيري سالم، وبطولة عمر الشناوي، وشيري عادل، وميرهان حسين، وأقدم دور عز صديق عمر وأعتقد أن المسلسل سينال إعجاب الجمهور لأنه يناقش العلاقات الزوجية والمشاكل التي يواجهها الزوجان.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.