عقيل الرئيسي غاضب وهكذا استعرض غرفة عطوره-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل عقيل الرئيسي مقطع فيديو يظهر غضبه بسبب تصميم غرفة العطور الخاصة به، اذ قال: "عندي مشكلة في غرفة العطور، المشكلة في الفواصل، فهنضطر نشيل الفواصل عشان ننظمها، لأنه كان من المفترض إنها تكون غير موجودة عشان تساع عبوات أكثر ولكن هذا لم يحدث”.



وتابع: "أسوأ ما في الأمر هو أنني سأضطر لإزالة كل الزجاجات في صندوق تمهيداً للبدء في الأمر".

وحقق الفيديو رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.

وكان انتشر مقطع فيديو لوالدة عقيل الرئيسي وهي تغني لحفيدها آدم، الذي ولد في شهر آب الفائت.