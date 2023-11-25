الشيف بوراك بإطلالة مثيرة للجدل مجددا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار الشيف التركي بوراك أوزديمير جدلا كبيرا بين المتابعين مجددا، بعد ظهوره بمقطع فيديو جديد بدا فيه حزين ويسير تحت المطر في أحد الشوارع، وذلك بعد ان ظهر بفيديو مؤخرا يظهره ايضا تحت الشتاء، وذلك عند رؤيته لشاب مع حبيبته، وكأنه أراد أن يوصل رسالة وهي أنه وحيد وليس لديه حبيبة.



وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشيف التركي بوراك، ظهر فيه بأسلوب مغاير عن الذي كان يطل فيه، اذ اعتدنا عليه مبتسماً دائماً، لكن هذه المرّة ظهر حزيناً وهو يحضّر الطعام.