سيمون تنضم لهذا المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الصفحة الخاصة للفنانة المصرية سيمون عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "صيد العقارب"، اذ جاء في المنشور: "الفنانة سيمون تنضم لاسرة مسلسل صيد العقارب، مسلسل غادة عبد الرازق في رمضان ٢٠٢٤، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ومن بطولة رياض الخولي وسيمون وأحمد ماهر ومجدي بدر وعماد صفوت ومجموعة من النجوم".



على صعيد آخر كانت قد أحيت الفنانة المصرية سيمون ذكرى رحيل الممثل المصري الراحل هشام سليم

وشاركت سيمون الجمهور صورة له، وعلقت: "تقابلنا في فيلم الهجامة، مع الفنانة ليلى علوي، أسامة أنور عكاشة، ومحمد النجار، في بدايتي الفنية، وكان مثال للإحترام والإلتزام الله يرحمه".