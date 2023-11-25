هالة صدقي تحتفل بجائزة أفضل ممثلة في الإمارات: "شكرًا "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هالة صدقي بجائزة "أفضل ممثلة عربية" التي فازت بها خلال تواجدها في حفل افتتاح قناة العاصمة وسط حضور عدد من النجوم والإعلاميين.

ونشرت "هالة" صورة من كواليس التكريم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "شكرًا الإمارات وشكرًا أبو ظبي جائزة أحسن ممثلة عربية 2023 في افتتاح قناة العاصمة سينما تحت رعاية السيد محمد سعيد الشحي الأمين العام للإعلام والصديق الزميل المخرج ناصر التميمي ومبروك افتتاح أول قناة لبث الأفلام الإماراتية".

ولاقى خبر التكريم إعجاب متابعيها منهم الفنانة سوسن بدر قائلة: "ألف مبروك يا حبيبتي"، والفنانة منة فضالي: "مبروك يا قلبي انتي"، والفنانة مي كساب: "مبروك يا حبيبة قلبي".

وعرض للفنانة هالة صدقي مؤخرًا مسرحية "صوابع زينب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" تدور أحداثها في إطار كوميدي حول زينب التي تعيش مع بناتها الثلاث في حي شعبي وتحاول تزويجهن وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، فتبذل كل جهدها للبحث عن عرسان لهن.

وشارك الفنانة هالة صدقي البطولة مجموعة من نجوم المسرح وهم الفنان عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، منة فضالي، محمد ثروت، مصطفى حجاج، تأليف أحمد الملواني، إخراج إسلام إمام.

يذكر أن هالة صدقي شارك ببطولة مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق لها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.