شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يتلقي عزاء شقيقه بمسجد الشرطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان شريف رمزي، تلقي واجب العزاء في شقيقه صلاح رمزى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد كبير من الفنانين لمواساته في فقدان شقيقه.

وكان الفنان شريف رمزي شيع جثمان شقيقه صلاح رمزى من مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأربعاء الماضي، وحرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم، الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أشرف زكى والمنتج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، والمخرج محمد شاكر خضير والإعلامي رامي رضوان والفنان هشام ماجد.

وكان شريف رمزي أعلن عن وفاة شقيقه من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".



الاعلامى رامى رضوان فى عزاء صلاح رمزى



حماقى فى عزاء صلاح رمزى



خالد زكى فى عزاء صلاح رمزى



درة وزوجها فى عزاء صلاح رمزى



درة وزوجها



رامى رضوان يقدم واجب العزاء



شريف زمزى يتلقى عزاء شقيقه



محمد العدل فى عزاء صلاح رمزى



محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى (2)



محمد حماقى فى عزاء صلاح رمزى



معتز التونى فى عزاء صلاح رمزى



يسرا فى عزاء صلاح رمزى