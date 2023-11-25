راغب علامة يرفع الصوت: "بدأت الحقيقة بالظهور"

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان اللبناني راغب علامة على ما يجري من مأساة بحق الفلس. طينيين، اذ كتب: "70 عاماً عاشتها اسرا. ئيل تقتل وتسلب وتخطف وتأسر وتذلّ الفلس. طينيين وتكذب على العالم من خلال وسائل اعلام مرتهنة للصهيونية العالمية، اسرا. ئيل هي الإر. هاب وهي من صنعت الإر. هاب والبسته لبس الإسلام.

غز. ة البطولة فضحت اسرا. ئيل امام العالم، غز. ة انتصرت بدماء أطفالها الأبرياء وبصمود شعبها واسرا. ئيل انهزمت هزيمة نكراء وانفضحت امام التاريخ. اسرا. ئيل النازية تفوقت على الهولوكوست بإجرامها... والآن بداية الفضائح وبدأت الحقيقة بالظهور امام العالم أجمع".

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