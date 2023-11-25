زينة تشوّق الجمهور لـ "الإسكندراني" -بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة صورا لها من كواليس فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "الإسكندراني"، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ شوّقت زينة الجمهور للفيلم من خلال هذه الصور التي نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.



الجدير ذكره ان فيلم "الإسكندراني" يضم عدد كبير من الممثلين المصريين، نذكر كل من أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، انتصار، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، محمد رضوان ومحمود الليثي، وهو من تأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.