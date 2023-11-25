هل سيطل فيلم "باربي" بموسم ثان؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث فيلم "باربي" ضجة كبيرة بين الصحافة العالمية، وتداول البعض خبر امكانية تحضير موسم ثاني منه، الا ان النجمة العالمية مارغو روبي لم تؤكد ذلك قائلة: "لا أعتقد أن هناك جزء ثاني من باربي".
وكانت قد تقاضت روبي 50 مليون دولار عن فيلم باربي، وكشف موقع مخصص للعقارات عن رغبة الممثلة بشراء قصر على شاطئ البحر في أوستراليا. سعر هذا القصر 8 مليون دولار وهو يتألف من 6 غرف نوم، حوض سباحة دائري، فرن خارجي للبيتزا، مطبخ شواء خارجي وشبابيك كبيرة ومطلة على الحديقة.
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