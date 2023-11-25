محمد عبده يقاضي بسمة بوسيل بسبب الأماكن

أثارت المطربة المغربية بسمة بوسيل الجدل، بعد قيامها بغناء أغنية “الأماكن” للفنان السعودي محمد عبده، دون الحصول على موافقته.

وشاركت بسمة بوسيل الأغنية بصوتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، إنستقرام، وأرفقتها بتعليق: “هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له”. وتسبب هذا الأمر في غضب الفنان محمد عبده، ودفعه إلى إرسال بلاغًا لمقاضاة بسمة بوسيل بسبب إعادة غناء أغنيته الأماكن، دون استئذانه والحصول على موافقته.

وفي وقت لاحق حذفت بسمة كوفر الأغنية بصوتها من حسابها على إنستقرام. وبحسب مصادر إعلامية، فإن بسمة بوسيل قد تواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.ويأتي هذا الإجراء القانوني من الفنان محمد عبده، في إطار حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يمتلك الفنان حق الطبع والنشر على أغنيته “الأماكن”. وأغنية “الأماكن” من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وألحان الفنان محمد عبده، وتوزيع محمد شفيق. وتعد هذه الأغنية من أشهر أغاني الفنان محمد عبده، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.